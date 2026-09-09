Как вернуть пожелтевшим кастрюлям идеальную белизну и сияние

Нет ничего проще, чем вернуть белизну и сияние пожелтевшим кастрюлям. Для этого уже давно было изобретено простейшее средство за 3 копейки — белизна! Влейте целую бутыль белизны в кастрюлю.
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