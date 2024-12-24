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Индексация пенсий военным: 4,5% с 1 октября 2025 - депутат Бессараб

Индексация пенсий военным: 4,5% с 1 октября 2025 - депутат Бессараб

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по соцполитике, объявила об индексации пенсий военным пенсионерам на 4,5% с 1 октября 2025 года.

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