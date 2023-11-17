Тель-Авив заявил о готовности расширить военную операцию на всю территорию сектора Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в пятницу, 17 ноября, заявил, что в ходе операции в секторе Газа военные готовы действовать не только в северной части анклава, а на всей его территории, – сообщают израильские СМИ.