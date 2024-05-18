"Кравцов: "Сочи" готовится к матчу с "Краснодаром""

В предстоящем матче 29-го тура российской премьер-лиги "Сочи" сыграет с "Краснодаром". Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов заявил, что команда готовится к этому матчу и будет играть на победу, но результат зависит не только от них.