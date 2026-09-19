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Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших в сторону столицы. «Силами ПВО Минобороны уничтожены ещё пять беспилотников, летевших на Москву», — написал он в MAX.

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