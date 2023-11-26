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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станос пошутил, что станет тренером Сибсканы. Лидер «Денег» продолжит готовить Райзена к бою

Информация о том, что Станос «поменял лагерь» – оказалась шуткой. Напомним, бой между президентами «Амкала» и «БроукБойз» должен пройти в феврале 2024 года.

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