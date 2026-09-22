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GOLD — STILL STUCK IN THE RANGE

GOLD — STILL STUCK IN THE RANGE

GOLD — STILL STUCK IN THE RANGE Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz New day, same question: Is Gold preparing to continue higher, or does it need to sweep the lows first? Right now price is still stuck in consolidation around the monthly POC near 4384–4390.

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