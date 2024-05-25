Русские притесняют: Мигранты испугались, узнав, какой документ готовит Госдума

Лш Лариса шумбасова О каких притеснениях речь? Мы живем у себя дома, а гости должны вести себя как гости - не надо нам никаких диаспор, чужих законов. Кого не устраивает пусть едут к себе, работают у себя.

ГМ Георгий Михалев Никаких дел, всех мастурбеков домой, в кишлаки. Сегодня дадим слабину, завтра они нас перережут нах.й, а кто выживет, поедет за полярный круг, пингвинов выращивать.