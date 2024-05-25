Удивительное дело: от одной только инициативы депутатов мигрантам в прямом смысле стало плохо: как жить в России дальше? В России призадумались объявить иноагентской структурой диаспоры.
Русские притесняют: Мигранты испугались, узнав, какой документ готовит Госдума
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
О каких притеснениях речь? Мы живем у себя дома, а гости должны вести себя как гости - не надо нам никаких диаспор, чужих законов. Кого не устраивает пусть едут к себе, работают у себя.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Никаких дел, всех мастурбеков домой, в кишлаки. Сегодня дадим слабину, завтра они нас перережут нах.й, а кто выживет, поедет за полярный круг, пингвинов выращивать.
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18 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Притесняют ?! Они режут насилуют и убивают, борзометр у них зашкалил, хорош, депутатам скоро от них прилетит,уже случаи есть, тогда на место психически больных поставят,затроноли элиту, значит порядок навести придется, респект и уважуха, наконец-то ки зашевелились
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17 мин.
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