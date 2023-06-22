Военное обозрение

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Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»

Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»

В столице Великобритании Лондоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Соединенного королевства Джеймса Клеверли.

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