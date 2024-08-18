Руководство новоуренгойского «Факела» изменит состав «снежной» команды

В «снежной» команде новоуренгойского «Факела» намечается апгрейд. В ближайшее время руководство клуба назовет фамилии спортсменов, которые будут играть в новом сезоне, заявил в интервью директор волейбольного клуба Николай Капранов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии