В Госдуме опровергли обсуждение полного запрета видеоигр

Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa В России не идет речи о полном запрете видеоигр. Об этом сообщил 12 января в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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