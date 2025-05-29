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Уролог связал проблемы в постели с серьезными болезнями

Уролог связал проблемы в постели с серьезными болезнями

Иногда проблемы в постели у мужчин говорят о наличии серьезных болезней, рассказал уролог-андролог Алмаз Рахимов.

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