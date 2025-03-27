Китайские автомобили не прошли испытание климатом в России

При этом их количество на дорогах растёт.Появление китайских автомобилей сначала вызвало бурную реакцию среди покупателей — дилеры отмечали высокие продажи благодаря доступной цене и широкому ассортименту моделей.
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