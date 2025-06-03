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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не понимаю, зачем работаю". Алтайские бизнесмены пожаловались на обязательную маркировку

"Не понимаю, зачем работаю". Алтайские бизнесмены пожаловались на обязательную маркировку

Товары без маркировок свободно продаются в интернете, что ставит "правильных" предпринимателей в неравные условия Нестабильный интернет в отдалённых сёлах, качество полиграфии и санкционные ограничения на ввоз в страну импортного клея — сложности, с которыми сталкивается бизнес, производящий и продающий продукцию, подлежащую обязательной маркировке.

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