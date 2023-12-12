Следователи полиции в Алтайском крае направили в суд материалы уголовного дела о незаконной охоте

Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Барнаула, обвиняемых в незаконном отстреле двух лосей на территории Мамонтовского района Алтайского края.
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