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Великая Новоселка: мышеловка для ВСУ захлопнулась

Великая Новоселка: мышеловка для ВСУ захлопнулась

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке фактически заблокирован. Такое положение дел в этом значимом для украинской обороны укрепрайоне подтверждают как российские, так и украинские источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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