Политика как он...
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Политика как она есть

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В США раскрыли причину нелюбви Трампа к Европе

Президент США Дональд Трамп и его соратники считают, что Европа пришла в упадок и утратила значение геополитического центра.

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Комментарии
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людмила михайлик
США отказались от Европы,нам это выгодно,ещё бы Европа отказалась от Украины
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18 час.
М
Мария
При том руководстве, которое сейчас в Европе, она обречена. К власти прорвались не кретины, так извращенцы из гей-тусовки. Позор один. Макрон...Петух он, а не президент! Ему место у параши, а не страной руководить.
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17 час.
Аркадий Цыганов
Все лидеры Европы, не считая Орбана, ненавидели Трампа и желали ему поражения. А Трамп ещё та акула. Никого не прощает.
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8 час.
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