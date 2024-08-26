Юрий Кот Известный телеграмер Михаил Жуховицкий обратился к коллегам с прямым предложением: "Моим друзьям из Телеграм.
Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
На хрена они нам.
Ответить
16 час.
леонид рыбаков
вот и будет изучать западную свободу по полной .А если выпустят значит коды сдал . Меня всегда удивляют люди верующие в западные ценности забывая в материальном виде где они и как их добывали для себя любимых . Их способность вешать лапшу даже олигархам российским с их армией юристов как цирк шапито .ЦИРК УЕХАЛ КЛОУНЫ (обобранные ) ОСТАЛИСЬ а деньги то отобранные на самом то деле россиян. Унизили не только их но и нас в очередной раз С чем нас и поздравляем . А ВЫВОДЫ КАК ВСЕГДА НЕ ПРО НАС лохотрон продолжается КТО СЛЕДУЮЩИЙ ???? кто знает
Ответить
12 час.
Свежие комментарии