Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего

леонид рыбаков

вот и будет изучать западную свободу по полной .А если выпустят значит коды сдал . Меня всегда удивляют люди верующие в западные ценности забывая в материальном виде где они и как их добывали для себя любимых . Их способность вешать лапшу даже олигархам российским с их армией юристов как цирк шапито .ЦИРК УЕХАЛ КЛОУНЫ (обобранные ) ОСТАЛИСЬ а деньги то отобранные на самом то деле россиян. Унизили не только их но и нас в очередной раз С чем нас и поздравляем . А ВЫВОДЫ КАК ВСЕГДА НЕ ПРО НАС лохотрон продолжается КТО СЛЕДУЮЩИЙ ???? кто знает