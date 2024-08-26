Театр абсурда
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Театр абсурда

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Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего

Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего

Юрий Кот Известный телеграмер Михаил Жуховицкий обратился к коллегам с прямым предложением:   "Моим друзьям из Телеграм.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
На хрена они нам.
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16 час.
леонид рыбаков
вот и будет изучать  западную свободу по полной .А если выпустят значит коды сдал . Меня всегда удивляют люди верующие в западные ценности забывая в материальном виде где они и как их добывали для себя любимых . Их способность вешать лапшу даже  олигархам российским с их армией юристов как цирк шапито .ЦИРК УЕХАЛ КЛОУНЫ (обобранные ) ОСТАЛИСЬ  а деньги то отобранные на самом то деле россиян. Унизили не только их но и нас в очередной раз С чем нас и поздравляем . А ВЫВОДЫ КАК ВСЕГДА НЕ ПРО НАС лохотрон продолжается КТО СЛЕДУЮЩИЙ ???? кто знает
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12 час.

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