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Захарова: МИД РФ направил ноту протеста в Армению после визита в Бучу

Захарова: МИД РФ направил ноту протеста в Армению после визита в Бучу

В МИД РФ сообщили о ноте протеста в адрес Армении из-за посещения Бучи делегацией из Еревана. Москве не понравился факт передачи помощи ВСУ и недопустимые высказывания представителей страны о борьбе Украины с "российской агрессией".

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