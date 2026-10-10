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Праздничный торт «3 желания» из разных коржей: семейный рецепт из 80-х. Печем ароматные бисквиты с маком, орехами и курагой

Праздничный торт «3 желания» из разных коржей: семейный рецепт из 80-х. Печем ароматные бисквиты с маком, орехами и курагой

Торты стали настолько разнообразными, что выбрать один любимый просто невозможно. Однако, одним из фаворитов для вашей семьи может стать советский торт “Три желания”.

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