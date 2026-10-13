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Фармацевт Сокольский предупредил, что рис может накапливать токсичные элементы

Фармацевт Сокольский предупредил, что рис может накапливать токсичные элементы

Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский рассказал, что в рисе могут накапливаться мышьяк и другие токсичные элементы.

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