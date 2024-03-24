Руководство Crocus Group сделало первое заявление после трагедииПрезидент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов выступил с заявлением по поводу трагедии, произошедшей в "Крокус Сити Холл".
Владелец "Крокуса" Агаларов: Никакая служба безопасности не справится
Комментарии
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М
ММ
Если бы это было в Израиле, зрители бы сами расстреляли террористов! На входе в такие центры должны дежурить скрыто спецы с автоматическим оружием скрытого ношения, чтоб расстрелять террористов на месте!
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10 час.
Ольга Каширина
В Израиле проворонили появление Хамаса, так что у них был тоже не сахар.
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10 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
И он ещё смеет оправдываться! Столько людей загубил...
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6 час.
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