Так сдержать: новую Стратегию развития ВМФ подготовят в 2025 году

Проект Стратегии развития Военно-морского флота России будет готов в 2025 году, выяснили «Известия». Сейчас он дорабатывается в Морской коллегии РФ, рассказал ее председатель, помощник президента Николай Патрушев.
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