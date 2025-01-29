Особый режим объявлен на недостроенной станции «Спортивная» в Новосибирске

Как сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска, особый режим вводится «в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском возникновения угрозы безопасности движения поездов, и выхода из строя оборудования» на незавершенной станции метро.