Особый режим объявлен на недостроенной станции «Спортивная» в Новосибирске

Как сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска, особый режим вводится «в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском возникновения угрозы безопасности движения поездов, и выхода из строя оборудования» на незавершенной станции метро.
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