Оппозиционер Туск заявил, что Качиньский планирует вывести Польшу из Евросоюза

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский планирует вывести Польшу из Евросоюза, сообщает РИА Новости.
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