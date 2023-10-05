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Оппозиционер Туск заявил, что Качиньский планирует вывести Польшу из Евросоюза

Оппозиционер Туск заявил, что Качиньский планирует вывести Польшу из Евросоюза

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский планирует вывести Польшу из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

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