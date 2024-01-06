Не вздумайте так мыть холодильник: вот совет врача, как это делать правильно

А

Алексей

Да хоть как мойте свой холодильник😁.Микробы никуда не денутся.Мало того,как только Вы положите руками продукты из магазина,Вы сразу же пополните ассортимент микробов в холодильнике!И ,возможно,их станет еще больше,чем до обработки.Холодильник ,конечно мыть надо,только от грязи и запахов,но никак не от микробов.Автор,прежде чем переписывать глупости какого то врача,подумай сам.