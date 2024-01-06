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Не вздумайте так мыть холодильник: вот совет врача, как это делать правильно

Не вздумайте так мыть холодильник: вот совет врача, как это делать правильно

Ежедневно заглядывая в холодильник, мы даже не подозреваем, что он может таить в себе опасности для здоровья.

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Комментарии
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А
Алексей
Да хоть как мойте свой холодильник😁.Микробы никуда не денутся.Мало того,как только Вы положите руками продукты из магазина,Вы сразу же пополните ассортимент микробов в холодильнике!И ,возможно,их станет еще больше,чем до обработки.Холодильник ,конечно мыть надо,только от грязи и запахов,но никак не от микробов.Автор,прежде чем переписывать глупости какого то врача,подумай сам.
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