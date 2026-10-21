По его подсчетам, на доходы с налога на устрицы можно будет построить порядка 30 детских садов.В России нужно повысить налог на ввоз и продажу пальмового масла, а также на устрицы.
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