#Сводка на утро 13 сентября 2024 года ▪ Не менее двух десятков БПЛА «Герань» ударили ночью по тыловым районам противника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 13 сентября 2024 года ▪ Не менее двух десятков БПЛА «Герань» ударили ночью по тыловым районам противника.
Свежие комментарии