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В Казани еще не принято решение о начале отопительного сезона

В Казани еще не принято решение о начале отопительного сезона

Решение о начале отопительного сезона в Казани пока не принято. По данным на 6 сентября, среднесуточная температура составляла +14 градусов, а отопительный сезон начинается, когда средняя температура опускается до +8 градусов в течение пяти дней.

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