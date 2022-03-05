Тил и Хендрикс пока не обращались в «Спартак» насчет расторжения контрактов (Metaratings.ru)

Полузащитники «Спартака» Гус Тил и Йоррит Хендрикс, выступающие на правах аренды за «Фейеноорд», не намерены возвращаться в Россию.

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