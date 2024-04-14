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Тренер Семин заявил, что "Спартак" уволил Абаскаля из-за плохих результатов

Тренер Семин заявил, что "Спартак" уволил Абаскаля из-за плохих результатов

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что руководство столичного "Спартака" решилось отправить в отставку испанца Гильермо Абаскаля из-за неудовлетворительных результатов команды.

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