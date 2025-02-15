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Выдача американского зэка Фогеля — это сувенир или взятка?

Выдача американского зэка Фогеля — это сувенир или взятка?

Как освобождение гражданина США может быть связано с Ближним Востоком и Украиной На фото: президент США Дональд Трамп во время встречи с освобожденным и вернувшимся из России бывшим сотрудником посольства США в Москве Марком Фогелем в Белом доме.

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Комментарии
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Андрей
просто обмен нашего на ненашего. Продолжать обмены обязательно.
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21 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Для большой политики Фогель разменная пешка, не более. Важно, что эта пешка создаст продолжение важнейшего для нас диалога !
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21 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А НАХ нам НАРКОДЕЛЕЦ...Другое дело НАШ Россиянин....А в США ...принимать уголовника наркошу, как героя????? Стыд и позор США.
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13 час.
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