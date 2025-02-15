Как освобождение гражданина США может быть связано с Ближним Востоком и Украиной На фото: президент США Дональд Трамп во время встречи с освобожденным и вернувшимся из России бывшим сотрудником посольства США в Москве Марком Фогелем в Белом доме.
Выдача американского зэка Фогеля — это сувенир или взятка?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
просто обмен нашего на ненашего. Продолжать обмены обязательно.
Ответить
21 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Для большой политики Фогель разменная пешка, не более. Важно, что эта пешка создаст продолжение важнейшего для нас диалога !
Ответить
21 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А НАХ нам НАРКОДЕЛЕЦ...Другое дело НАШ Россиянин....А в США ...принимать уголовника наркошу, как героя????? Стыд и позор США.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии