«Курам на смех»: Кедми объяснил провал попыток НАТО угрожать Путину военной мощью всей Европы

Натовские страны Европы мечтают создать мощный военный противовес России без участия США. Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему такие попытки давить на Владимира Путина вызывают только смех.
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