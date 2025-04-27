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«Курам на смех»: Кедми объяснил провал попыток НАТО угрожать Путину военной мощью всей Европы

«Курам на смех»: Кедми объяснил провал попыток НАТО угрожать Путину военной мощью всей Европы

Натовские страны Европы мечтают создать мощный военный противовес России без участия США. Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему такие попытки давить на Владимира Путина вызывают только смех.

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Комментарии
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Eduard
Ядерной державе пушками пугают?
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7 час.
Eduard
Били мы Европу и не раз.Ходили и до Парида и до Берлина через Европу)
Ответить
7 час.
Eduard
В том же Афгане были и европейские солдаты и чем это закончилось? Выгнали!
Ответить
7 час.
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