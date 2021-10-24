Вдова Караченцова снова недовольна или когда хочется плакать на сцене

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВдова Караченцова снова недовольна или когда хочется плакать на сцене автор - Светский мозгоклюй Всём привет, есть такой тип людей, который постоянно всём недоволен.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина КовалеваЭта Поргина была даже рада, когда Караченцов стал беспомощным, и она получила над ним полную власть. Сначала таскала его в разные публичные места (для собственного пиара), а потом сама стала таскаться по разным шоу. Зачем ей театр? Она и так всё время "на сцене", да ещё и при такой зарплате.НПниколай ПопковичОт неё уже песком пахнет а ей хочется на сцену.Александр ШироковОчень неприятная, противная, обнаглевшая баба!Ирина МатвееваДенег ей не хватает... А уборщицей устроиться в школу, например, не пробовала?Галина КовалеваЗачем ей устраиваться уборщицей, если ей и так платят 200 тысяч рэ в месяц без всякой работы?АЕАнатолий ЕгоровЧеловек хочет быть нужным и полезным обществу, театру. Разве это повод для критики?Комментировать
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