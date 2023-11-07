Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции.
Великий Октябрь спас Россию от гибели
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Все так!
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1 д.
Владимир Грачев
Надо обязательно проводить со старшеклассниками внешкольные занятия - беседы по данной тематике с ответами на возникающие у них вопросы. Это будет работать на будущее страны.
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1 д.
Александр Рожков
Смотря кому надо. И теперь проводят занятия по очернению советского периода. И фильмов кучу навыпускали для этих целей. И "народный" трибун михалков свою немалую лепту на это дело внес. Так что не беспокойтесь. Эта тема на контроле, сами знаете у кого. Цель будет достигнута!
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1 д.
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