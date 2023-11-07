Великий Октябрь спас Россию от гибели

Надо обязательно проводить со старшеклассниками внешкольные занятия - беседы по данной тематике с ответами на возникающие у них вопросы. Это будет работать на будущее страны.

Александр Рожков

Смотря кому надо. И теперь проводят занятия по очернению советского периода. И фильмов кучу навыпускали для этих целей. И "народный" трибун михалков свою немалую лепту на это дело внес. Так что не беспокойтесь. Эта тема на контроле, сами знаете у кого. Цель будет достигнута!