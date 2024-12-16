ВНИМАНИЕ! Встреча с главой муниципального района Н. С. Моисеевым в ДК "Победа" переносится на 16 часов.
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ВНИМАНИЕ! Встреча с главой муниципального района Н. С. Моисеевым в ДК "Победа" переносится на 16 часов.