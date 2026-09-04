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Газета.ру

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Mash: в Амурской области педагога наказали за оскорбление коллеги в общем чате

Mash: в Амурской области педагога наказали за оскорбление коллеги в общем чате

В Амурской области педагог отправил в общий чат с учителями фото и номер своей коллеги, приписав ей «очень легкое поведение».

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