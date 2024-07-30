Грузинская партия «Солидарность во имя мира» готовит обращение к властям страны с просьбой возобновить дипотношения с Россией, выяснили «Известия».
Жребий прошен: грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Жили как-то без этой Грузии 16 лет, проживём ещё два раза по столько. Зато кормить не надо "братьев" и списывать миллиардные безвозвратные кредиты. Достаточно уже выплачивать дань за лояльность, ничего хорошего из этого не выходит, судя по нашим кавказским окраинам.
Ответить
4 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надо лишить эту сцучку зурабишвили поста президенства. Не понимаю,как человек,живший во франции,мог стать президентом Грузии,только потому,что носит грузинскую фамилию? Это прям,как в Эстонии Ильвес,бывший диктором на радио в штатах и не живший в Эстонии.....маразм.....
Ответить
2 час.
Свежие комментарии