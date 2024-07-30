Жребий прошен: грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ

Модест

Жили как-то без этой Грузии 16 лет, проживём ещё два раза по столько. Зато кормить не надо "братьев" и списывать миллиардные безвозвратные кредиты. Достаточно уже выплачивать дань за лояльность, ничего хорошего из этого не выходит, судя по нашим кавказским окраинам.