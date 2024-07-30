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Жребий прошен: грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ

Жребий прошен: грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» готовит обращение к властям страны с просьбой возобновить дипотношения с Россией, выяснили «Известия».

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Комментарии
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Модест
Жили как-то без этой Грузии 16 лет, проживём ещё два раза по столько. Зато кормить не надо &quot;братьев&quot; и списывать миллиардные безвозвратные кредиты. Достаточно уже выплачивать дань за лояльность, ничего хорошего из этого не выходит, судя по нашим кавказским окраинам.
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4 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надо лишить эту сцучку зурабишвили поста президенства. Не понимаю,как человек,живший во франции,мог стать президентом Грузии,только потому,что носит грузинскую фамилию? Это прям,как в Эстонии Ильвес,бывший диктором на радио в штатах и не живший в Эстонии.....маразм.....
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2 час.

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