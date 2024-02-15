Снегопад спровоцировал образование восьмибалльных пробок на дорогах в Москве

Многочисленные пробки "сковали" Москву из-за ухудшения погодных условий. Интенсивность заторов на дорогах в городе по состоянию на 12:20 мск оценивается в восемь баллов, о чем свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.
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