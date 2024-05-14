Антонов назвал последствия для США из-за запрета на импорт российского урана

Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете на импорт обогащенного урана из России обернется очередным потрясением в международных экономических отношениях, в том числе и для самих США, заявил 13 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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