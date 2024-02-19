Власти России участникам СВО могут полностью закрыть долги и ипотеки, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в России стал действовать новый закон, согласно которому кредиты и долги инвалидов первой группы, получивших статус на СВО, будут аннулированы без перекладывания обязательств на родственников или поручителей.