Спутниковый интернет Маска монополизирует рынок авиаперевозок: Starlink появился в самолётах Asiana Airlines

Пассажиры корейской авиакомпании получат бесплатный высокоскоростной доступ к сети для потокового видео, переписки и онлайн-игр Starlink объявила о доступности своего спутникового интернета на рейсах Asiana Airlines.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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