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Спутниковый интернет Маска монополизирует рынок авиаперевозок: Starlink появился в самолётах Asiana Airlines

Спутниковый интернет Маска монополизирует рынок авиаперевозок: Starlink появился в самолётах Asiana Airlines

Пассажиры корейской авиакомпании получат бесплатный высокоскоростной доступ к сети для потокового видео, переписки и онлайн-игр Starlink объявила о доступности своего спутникового интернета на рейсах Asiana Airlines.

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