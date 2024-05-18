Бьянка назвала свой максимальный вес и объяснила, почему потолстела

В последнее время певица Бьянка сумела сильно похудеть. Певица не скрывала, что полностью пересмотрела свой рацион и стала больше заниматься спортом, а окончательно прийти в форму ей помогло хирургическое вмешательство.
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