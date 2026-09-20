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Суд Осло дал сыну кронпринцессы Норвегии четыре года за изнасилования — почти вдвое меньше, чем просила прокуратура

Суд Осло дал сыну кронпринцессы Норвегии четыре года за изнасилования — почти вдвое меньше, чем просила прокуратура

Окружной суд Осло 15 июня 2026 года приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хейби — сына наследной принцессы Норвегии Метте-Марит — к четырём годам тюрьмы.

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