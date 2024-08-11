Константин Осипов: «Галина Зыбина была больше, чем олимпийская чемпионка»

Писатель и журналист рассказал о том, какой была великая спортсменка Писатель, журналист и автор книги «Вера в Победу!» Константин Осипов выразил соболезнования в связи со смертью великой легкоатлетки, олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта СССР Галины Зыбиной.