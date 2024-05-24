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Пронедра

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Стало известно, кто и зачем стирает советское наследие на Украине?

Стало известно, кто и зачем стирает советское наследие на Украине?

Стало известно, кто и зачем стирает советское наследие на Украине? Ирина ОрлонскаяВ Харькове продолжается процесс устранения наследия советской эпохи.

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Комментарии
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АК
Андрей Кудрявцев
А кто и зачем стирает советское наследие в России не стало известно???
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14 час.

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