Психолог рекомендовала вовлекать детей в учебу после праздников мини-театром и «методом помидора»

Правильный распорядок дня и прогулки на свежем воздухе помогут ребенку спокойно вернуться к учебе после зимних каникул, сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.
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