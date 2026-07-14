Митрополит Никандр высказался о топливном кризисе в России

Митрополит Владимирский и Суздальский, председатель Финансово‑хозяйственного управления Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода Никандр в большом интервью главному редактору «Владимирских новостей» Станиславу Мазову рассказал о своём взгляде на топливный кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии