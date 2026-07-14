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Владимирские новости

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Митрополит Никандр высказался о топливном кризисе в России

Митрополит Никандр высказался о топливном кризисе в России

Митрополит Владимирский и Суздальский, председатель Финансово‑хозяйственного управления Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода Никандр в большом интервью главному редактору «Владимирских новостей» Станиславу Мазову рассказал о своём взгляде на топливный кризис.

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