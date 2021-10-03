«Спенсер: тайна жизни Дианы»: биографический фильм о трагической судьбе «королевы людских сердец» с Кристен Стюарт в главной роли Принцесса Диана, без всяких сомнений, – одна из самых известных личностей ХХ века, чья смерть потрясла общественность.
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