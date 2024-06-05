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Пронедра

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В Лесото найден алмаз весом 172 карата

В Лесото найден алмаз весом 172 карата Компания Gem Diamonds сообщила о находке белого алмаза типа II весом 172,06 карата.

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