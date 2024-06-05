В Лесото найден алмаз весом 172 карата Компания Gem Diamonds сообщила о находке белого алмаза типа II весом 172,06 карата.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Лесото найден алмаз весом 172 карата Компания Gem Diamonds сообщила о находке белого алмаза типа II весом 172,06 карата.
Свежие комментарии